取自蔡英文臉書

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共機擾台數量擴增，蔡英文總統今天赴嵩山雷達站等地慰勞官兵，她隨後也在臉書表示，不論是防疫還是國防，「第一線的每一個人，都是我們的英雄」。在防疫關鍵時刻，國軍依然如常維持戰備，請大家放心，也請大家繼續為默默付出的英雄們加油打氣。

春節將屆，蔡英文總統今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、海軍司令劉志斌、第三作戰區指揮官鍾樹明等人陪同，前往北部地區慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」及「陽明山嵩山雷達站」官兵。

蔡英文在臉書發文表示，今天，她來到陽明山視察國軍部隊。前陣子天氣很冷，甚至連陽明山都下雪了，但即使如此，陽明山上海軍、空軍雷達站的弟兄姊妹，依然堅守著崗位，在濕冷的天候中，24小時監控敵情威脅，確保國防安全無虞。

在陽明山上，也有陸軍特戰部隊的營區，特戰官兵們向她展現精實的訓練成果：舉凡簡易草屋搭設、繩索攀爬複雜地形，到建築物的攻堅演訓，「每一項專業的技能，都精準、確實、到位。這就是我們的國軍」。

除了謝謝國軍在第一線守護國家安全，蔡英文表示，她也想跟弟兄姊妹們說，她來視察部隊，是希望讓國人了解國軍的付出和貢獻。所以，只要看到官兵們堅守著崗位、並且把平日紮實的訓練成果展現出來，「這就是三軍統帥最開心、也最驕傲的事情了」。在防疫關鍵時刻，國軍依然如常維持戰備，她請大家放心，也請大家繼續為默默付出的英雄們加油打氣。

(中時 )