基隆市長林右昌25日下午前往七堵區魏姓女子家中，遞送客聽桌、三斗櫃等家具。（陳彩玲攝）

農曆年節將近，基隆市政府將廢棄傢俱重新改造，並致贈給低收入戶家庭，今年總計21戶弱勢家庭申請，市長林右昌25日下午前往七堵區魏姓女子家中，遞送客聽桌、三斗櫃等家具，讓魏女一家人得以感受年節氣氛。

據了解，魏女為低收入户，因丈夫長期不在家中，須獨自照顧4名子女，一家5口租屋於七堵區，魏女平常除了會在網路平台販賣商品外，也會利用子女就學空檔時間，至附近檳榔攤兼職，是家中經濟主要來源，但上小學的女兒長期沒有書桌可以寫字，得知市府可以申請再生傢俱，立即上網填寫資料，環保局陸續在年前，載送雙、單人床、客聽桌、三斗櫃、椅子等家具至魏女住所。

林右昌說，每年環保局清潔隊，都會將市民家中不需要的廢棄大型家具回收，並交給保育班木工師傅修繕，製成再生家具，不僅轉送給需要的低收家庭，也會在「基隆市環境保護局美傢園」展售，他指出，去年製成444件再生家具、售出417件，為市庫增加近50萬元收入。

環保局表示，考量低收入戶家庭經濟，今年提供50件修繕完成的再生家具計，給社會處協助弱勢家庭申請，目前已有21戶登記申請，總計28件家具，其中包括衣櫃、五斗櫃、電視櫃、書桌、餐桌、椅子及單雙人床，並已由環保人員於農曆年前將家具，載送至各受贈戶家中，讓弱勢家庭能除舊佈新。

環保局指出，民眾若有家具需求歡迎至美傢園參觀選購，每周星期一至星期五上午9點至11點、下午2點至4點開放參觀販售，另外，假日開放時間為，每個月第4個星期六上午8點至12點，相關資訊也能上環保局網官查詢。

基隆市長林右說，去年製成444件再生家具、售出417件，為市庫增加近50萬元收入。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌25日下午前往七堵區魏姓女子家中，遞送客聽桌、三斗櫃等家具。（陳彩玲攝）

(中時 )