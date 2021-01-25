運達投顧分析師洪任浚表示，大盤受台積電（2330）連續回檔影響，加權指數盤中一度重挫247點，尾盤在鋼鐵、航運、塑化拉抬下，僅小跌72.49點。不過，若扣除台積電跌幅，台股應以小漲作收，櫃買市場的中小型股上漲家數亦多於下跌家數，可見台股呈現「回指數，漲個股」的走勢。因此，對於台股的後市無須過度悲觀，即使有疫情擴大的利空影響，亦不會導致股市出現系統性風險，選對標的、買在回測時，股價下修空間將相對有限。

台灣憑藉過去的3C產品熱賣，成為全球首屈一指的科技王國，然而，在大陸搶市下，毛利與獲利已大不如前，台灣未來要找到利基市場作為切入。其中，車用電子就是未來台灣成長的「第四個C」，全球的汽車從過去的機械原理，逐漸加入電子系統運作，不論是歐美的高級車輛或是日本的平價車款，在電子系統的使用量都大幅度成長，早年轉型切入的業者亦陸續進入收割階段。

個股方面，本周納入投資組合的車王電，電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強，股價經量縮整理後，籌碼相對穩定。

選股方面，凡甲積極切入車用產品市場，不僅打入特斯拉供應鏈，更開發出可折彎式高速線材切入伺服器領域，吸引強茂的布局收購。強茂以每股105元收購凡甲兩成股權，顯示凡甲在車用與伺服器的布局策略已見效應，而目前股價仍處相對低估位置。

此外，電動巴士亦是未來成長的機會點，車王電轉投資的華德動能，陸續交付電動巴士予欣欣客運、淡水客運、指南客運等業者，所開發的充電機與充電智慧管理系統，亦獲得欣欣客運採用，並將於三月底前建置示範充電場，營收、獲利成長動能可觀。

(工商 )