美國眾議院即將在今（25）日將川普的彈劾案送交參議院審理，針對川普面臨2度彈劾，共和黨友台參議員盧比歐（Marco Rubio）昨（24）日痛斥彈劾案是「愚蠢」、「自大」的審判。
綜合美媒《新聞週刊》（Newsweek）、美國政治新聞網站「Politico」報導，佛羅里達州聯邦參議員盧比歐昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪被問及川普是否該被彈劾時，他直白痛批彈劾案審理相當「愚蠢」，「我認為這個審判相當蠢，會造成反效果，我們的國家已經燃起熊熊大火了，現在就像再提油澆在火上。」
他也認為彈劾川普、讓他未來無法在出任公職、競選總統是相當「自大」的說法，他強調這應該由選民決定，「我們是誰？能夠告訴選民未來能投給誰？」
不過當被主持人華勒斯（Chris Wallace）提醒參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上周已經譴責川普「煽動」川粉攻進國會時，盧比歐也馬上表示：「我認為總統應該為部分發生的事負責，根據事態發展，那無疑是可預見的結果。」
盧比歐強調，這個概念和要重新檢視這起案件、並且「挑起」它是分開的。
他說，第一時間就會投票終結參議院的審理，因為他認為再度挑起事件、彈劾川普，對美國來說不是好事，「如果你要問責別人，還是有其他方式，特別是對總統而言，歷史會有看法。」
美國眾議院今日將彈劾川普一案送交參院後，參院將於2月8日展開審理，民主黨參議員預計將投下贊成票彈劾川普，不過他們最少還需要17名共和黨參議員倒戈才能為川普定罪。
路透社指出，針對要不要彈劾川普，共和黨議員陷入分歧，參議員羅姆尼（Mitt Romney）已經表態，認定彈劾案將是對川普煽動支持者進入國會暴動的必要回應，他說眾院提交的彈劾條款顯示川普做了可受彈劾的行為，他也表示，「很明顯，過去一年美國持續存在破壞選舉的勢力，這不是拜登總統所為，而是川普總統。」
儘管如此，仍有許多共和黨議員顧忌川普的大票死忠支持者，他們已經表態將反對彈劾川普。
(中時新聞網)
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