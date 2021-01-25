美國眾議院即將在今（25）日將川普的彈劾案送交參議院審理，針對川普面臨2度彈劾，共和黨友台參議員盧比歐（Marco Rubio）昨（24）日痛斥彈劾案是「愚蠢」、「自大」的審判。

Marco Rubio acknowledges Trump "bears responsibility" for the Capitol insurrection, but insists holding him accountable with an impeachment trial is the wrong move because it'll "stir up" the country again pic.twitter.com/egtvNAgrS8 — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2021

綜合美媒《新聞週刊》（Newsweek）、美國政治新聞網站「Politico」報導，佛羅里達州聯邦參議員盧比歐昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪被問及川普是否該被彈劾時，他直白痛批彈劾案審理相當「愚蠢」，「我認為這個審判相當蠢，會造成反效果，我們的國家已經燃起熊熊大火了，現在就像再提油澆在火上。」

他也認為彈劾川普、讓他未來無法在出任公職、競選總統是相當「自大」的說法，他強調這應該由選民決定，「我們是誰？能夠告訴選民未來能投給誰？」

不過當被主持人華勒斯（Chris Wallace）提醒參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上周已經譴責川普「煽動」川粉攻進國會時，盧比歐也馬上表示：「我認為總統應該為部分發生的事負責，根據事態發展，那無疑是可預見的結果。」

盧比歐強調，這個概念和要重新檢視這起案件、並且「挑起」它是分開的。

他說，第一時間就會投票終結參議院的審理，因為他認為再度挑起事件、彈劾川普，對美國來說不是好事，「如果你要問責別人，還是有其他方式，特別是對總統而言，歷史會有看法。」

美國眾議院今日將彈劾川普一案送交參院後，參院將於2月8日展開審理，民主黨參議員預計將投下贊成票彈劾川普，不過他們最少還需要17名共和黨參議員倒戈才能為川普定罪。

路透社指出，針對要不要彈劾川普，共和黨議員陷入分歧，參議員羅姆尼（Mitt Romney）已經表態，認定彈劾案將是對川普煽動支持者進入國會暴動的必要回應，他說眾院提交的彈劾條款顯示川普做了可受彈劾的行為，他也表示，「很明顯，過去一年美國持續存在破壞選舉的勢力，這不是拜登總統所為，而是川普總統。」

儘管如此，仍有許多共和黨議員顧忌川普的大票死忠支持者，他們已經表態將反對彈劾川普。

(中時新聞網)