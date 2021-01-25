新北市副市長陳純敬到現場聽取工程進度報告。（交通局提供／李俊淇新北傳真）

新北市副市長陳純敬今（25）日視察三重區興穀國小和光榮國小校舍共構地下停車場工程進度，2校共秏資超過13億元，完工後將提供645個汽車停車位及145個機車停車位，陳表示，工程實際進度超前，年中將如期完工。

三重區光榮國小校舍共構地下停車場總工程經費10.84億元，獲前瞻補助2.5億元，目前工程進度超過8成，將可提供提供575個汽車停車位及145個機車停車位；興穀國小地下停車場同樣採校舍共構，總工程經費約2.45億元，目前已完成校舍及停車場結構體，工程實際進度超前，將提供70個汽車停車位。

陳純敬在現場不斷提醒工程人員，施工過程中兼顧學童的安全和受教權，降低環境的損害，於對學童的安全絕對不容許出任何差錯。陳表示，新北市已爭取到22案前瞻計畫補助興建停車場，至今已完成4 座，預計今年將再完成4座前瞻停車場。

交通局長鍾鳴時表示，興穀、光榮國小地下停車場均將提供車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧停車服務；而停車場室內色彩將採分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分外，並將建置行動支付繳費功能。

(中時 )