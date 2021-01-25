內湖「我們的托嬰中心」保姆強壓11月大男嬰「叡叡」致死，直接按壓的廖姓保姆，一審判處徒刑3年半，檢方偵查後另外起訴負責人黃祥官、共同照顧男嬰的保姆蘇昭伶、中心主任徐育質業務過失致人於死罪，士林地院25日開庭，3人均否認犯罪，氣得男嬰母親當庭痛哭飆罵：「為什麼要否認！你就在旁邊看！對我下跪都不夠」法官諭知全案移審理庭。

2019年4月1日，廖姓保姆以身體重壓11月大男嬰，導致叡叡窒息死亡，整個過程長達19分鐘，家屬看到托嬰中心的監視器，眼見男嬰掙扎，質疑全案應改為殺人罪。檢察官調查後，起訴「我們的托嬰中心」負責人、在場保姆以及現場主任共3人業務過失致死罪。

黃開庭否認犯罪，並稱自己不是實際操作者，客觀上沒有可歸責性。徐也否認，同為保姆的蘇女則稱，工作很繁忙，有些部分做得不好，實在對不起家屬，仍否認有業務過失犯行。

叡叡的父親則說，對黃等3人感到失望，一直在推卸責任，希望法院能還給他的一個公道，予以重判。而母親則當庭情緒失控，直接痛罵負責人黃祥官，根據社會局調閱案發前14天的監視器，發現6間有問題，托嬰中心不斷擴張，但保姆卻不斷發生問題，現在竟沒有責任。另外，蘇姓保姆站在旁邊，眼見男嬰被悶住，更痛罵「有什麼臉否認，對我下跪都不夠。」

辯護人表示，建請法院依職權將罪名改爲殺人罪，黃祥官以妻子李文珍醫師名號，開設的托嬰中心後對外宣稱，中心有兒科醫師的專業背景，卻沒有善盡管理責任，一心就想利用幼童賺錢，罔顧負責人應有的責任，事發後對家屬始終不聞不問。

庭中書記官一度打錯字遭黃祥官提醒，辯護人更指黃祥官不僅不認錯，還有閒功夫抓錯別字，庭後還說自己比較仔細、謹慎，到底有沒有用心在照顧孩子，還是用在照顧自己的事業版圖。

(中時 )