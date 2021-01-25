台灣疫情升溫，金門也跟著拉警報。因應農曆年前，已在台灣完成14日「居家隔離／居家檢疫監測期滿者」返金鄉親的需要，縣府即日起於金門航空站設置「自主健康管理報到站」。

縣府說明，為避免防疫缺口，強化防疫管理，縣府分別函請各航空公司於班機降落前協助廣播：「請於臺灣本島完成居家隔離或居家檢疫監測期滿之自主健康管理期間者 (返國未滿21日之鄉親) ，請下機後，逕至本府自主健康管理報到站」報到，縣府將通報縣衛生、民政局及各鄉鎮公所，定期健康關懷及諮詢，以協助完成7日「自主健康管理」。

縣府提醒鄉親，家中如有近期返國的親屬，應於自主健康管理期間，養成勤洗手、早晚各量測1次體溫的習慣。如有發燒(高於38度)之情形，請立刻佩戴口罩，通報衛生局(082-330697)，依指示就醫，禁止搭乘大眾交通工具。如就醫後，經醫院安排採檢，自採檢醫院返家後，在接獲通知檢驗結果前，也應留在家中，不可外出。若檢驗結果陽性，衛生局將會通知本人並安排就醫。

(中時 )