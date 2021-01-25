台北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌與里幹事、鄰長、水電裝潢業者共謀，製作不實發票詐領里鄰建社、北市第二殯儀館、社會局等補助經費約140萬元。台北地檢署今指揮台北市調查處兵分9路約談蕭等5人到，全案將朝利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪方向偵辦。

檢調調查，蕭萬居與淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能有限公司總經理張同宇共謀，2015年至2019年間，由許、張公司或不知情廠商開立不實發票或收據，詐領里鄰建設服務經費、第二殯儀館回饋地方經費共60萬元。

另外，蕭萬居在2018、2019年間涉嫌找人頭擔任龍圖協會講師、志工，詐領社會局經費約1萬多元；蕭萬居、張同宇另於2015年至2019年間共謀出具不實發票，向北市社會局及大安區公所詐領鄰里建設補助經費共30多萬元。

蕭萬居同時身為「別緻咖啡坊」實際負責人，於2015年至2019年間，也自行開立發票請領里鄰建設等相關補助，涉嫌獲取40多萬元不法利益。

(中時 )