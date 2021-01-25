27歲女星昆凌近日馬不停蹄地宣傳新電影《叱咤風雲》，在IG限時動態分享滿滿的相關動態，但她剛好轉發一則背後看板是侯佩岑代言廣告的照片，掀起網友熱議，甚至登上微博熱搜。

昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》有台版玩命關頭之稱，丈夫周杰倫擔任監製和創作主題曲，並跟隨愛妻勤跑電影宣傳、映後座談會衝票房，16日上映至今開出紅盤，全台票房衝破1500萬。昆凌昨日和劇組到台中影廳與影迷互動，劇組也在IG限時動態搶先曝光行程和劇中賽車照，隨後昆凌轉發該則貼文，想不到有眼尖的網友發現，照片中的廣告背版的居然是周杰倫的前女友侯佩岑，雖然被遮住半張臉，還是可以輕易認出，讓網友忍不住八卦起來，紛紛留言：「天王嫂故意的吧？」、「太尷尬了」、「侯作為老公的白月光與硃砂痣，昆心中總是隱隱妒恨」，但有網友認為大驚小怪，「無聊！人家就是宣傳電影而已」、「前任已經是過去式，聰明的女人根本無需比較」、「多多關注昆凌的作品吧」。

事實上，這已經不是昆凌第一次PO到跟侯佩岑相關的貼文，她去年10月被抓包上傳侯佩岑貼過的彩虹照，慘遭網友砲轟是在「盜圖」，面對外界的流言蜚語，昆凌出面解釋：「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，接著還tag老公周杰倫「好險不是 ＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了，哈哈哈。」周杰倫則挺愛妻，直言：「這其實是蠻白痴的新聞」，至於侯佩岑的反應，她出席活動被問及此事，大方表示：「美圖共賞嘛」態度被讚爆。

(中時新聞網)