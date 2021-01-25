根據內政部人口統計資料，109年底我國0至15歲人口數約有317萬人，占人口總數約13.5％；由十年前（100）年底的16.5％，足足下降了3％，減少約65萬人。少子化浪潮下，如何為這些孩子的未來鋪路，讓孩子安心成長，成為長輩關注的焦點。

新年新希望，保德信人壽建議父母與長輩掌握「好安心、好周全、好未來」的三好原則，由專業壽險顧問協助規劃孩子的專屬保單，滿足下一代於成長期間的醫療需求，並超前部署成年圓夢金。

保德信人壽策略長邢益華表示，保險的最大價值在於轉嫁風險，因此保德信人壽始終以保障為第一優先。以家庭保障為核心的保德信人壽相信，包括兒童在內的家庭每一成員的完整保障，是生活穩定的基礎，也是社會國家持續進步的能量。尤其是兒童的醫療保障，儘管全民健保已可涵蓋大部分的醫療支出，但萬一後續需要長期治療的照護費用，以及仍可能有部分自費項目的負擔；而治療過程中，父母必須至少有一人專心照顧孩子，都可能造成家庭的財務衝擊和生活的壓力。

此外，邢益華指出，少子化衝擊下，父母對子女的照顧及未來更為重視，尤其台灣父母習於為孩子準備好教育基金及成家立業的第一桶金。因此，為滿足客戶醫療與財務保障的多元需求，保德信人壽推出「添鑫寶貝利率變動型美元還本保險」和「守護兒童終身保險」兩張兒童專屬保單，協助父母與長輩為幼兒或幼孫規劃從出生到成年，甚或成家立業的未來。讓長輩「好安心」，讓小孩獲得「好周全」的醫療保障，以厚實做好財務準備的「好未來」。

根據衛生福利部最新統計資料，108年1至14歲兒童第二大死因為惡性腫瘤（癌症），僅次於事故傷害。「添鑫寶貝利率變動型美元還本保險」即是為0-15歲兒童所設計，兼具財務與癌症保障的兒童專屬保單。長輩可為孩子用時間滾存幸福，提前準備成年和成家立業時的圓夢金，又能讓孩子享有癌症（重度）保障，一次滿足長輩送給孩子成年禮、成家立業禮和癌症保障三重愛的禮物。

具體而言，「添鑫寶貝利率變動型美元還本保險」投保保額為2萬美元至35萬美元，繳費期別為6年期和10年期。在財務保障方面，小孩成長至20歲時，可領回一筆生存保險金作為成年賀禮，該筆金額為基本保額與累計增加保額加總之20％。至小孩30歲時，可領回滿期保險金作為成家立業禮，該筆金額為基本保額與累計增加保額加總之100％，讓小孩於而立之年，獲得一筆可運用的資金，用於結婚、購屋或開創事業等。

而在醫療保障方面，可保障癌症（重度）至30歲，一旦確診初次罹患癌症（重度）後，即可一次領回基本保額之20％，無須於罹病後，擔憂大筆醫療照護之費用。

以0歲男嬰投保「添鑫寶貝利率變動型美元還本保險」為例，如保額為2萬美元、繳費期別10年、假設每年宣告利率為2.6％，保費扣除以金融機構自動轉帳之1％折扣後，10年總繳保費為20,411.8美元，至其20歲約可領回4,512美元的生存保險金；至其30歲約可領回25,170美元的滿期保險金，總共可領回約29,682美元。此外，若初次罹患癌症（重度）時，則可一次領回癌症（重度）保險金4,000美元。

「守護兒童終身保險」亦是提供0至15歲兒童的專屬保單，最大特點為可同時涵蓋身故給付、完全失能給付、癌症（重度）給付和年金給付等保障，讓保障範圍更周全；另外，還可彈性選擇附加住院醫療附約、失能險附約、癌症險附約、傷害險附約與豁免附約等多種保障型附約，以涵蓋孩子成長過程中的不確定風險。

「守護兒童終身保險」的投保保額為新台幣36萬元至200萬元間，繳費期別可為10年期、15年期和20年期。除了守護兒童在35歲前的壽險、完全失能及癌症（重度）保障外，且在被保險人年齡達35歲之保單週年日仍生存時，可選擇一次給付年金，或進入年金化即分期給付年金金額至被保險人身故或被保險人年齡達110歲（含）之保單週年日為止。若是選擇一次性給付，則能在35歲時享有一筆可運用的資金，作為成家立業的基石。

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