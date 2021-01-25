近日新冠肺炎疫情在國內升溫，UBA大專籃球聯賽公開男一級原本上一階段預賽有開放觀眾進場，現在為了防疫優先，大專體總今天決定第四階段預賽閉門舉行。

109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段賽事，已訂於1月27至30日在台灣科大、政治大學兩地進行，不過近日國內新冠肺炎疫情升溫，大專體總考慮所有人員健康安全，決定這階段賽事不開放觀眾，但場場都提供轉播服務，歡迎球迷透過YouTube SSUtv頻道、LINE TODAY與Eleven Sports（有線電視74台、MOD 214台、Hami Video）線上支持喜愛的球隊。

這是UBA自76學年度開始辦理以來，繼108學年度後，第二度進行閉門比賽，由於本階段賽事攸關晉級八強與保級，球隊仍努力積極備戰，目前戰績排名如下：

1 世新大學10勝1敗（晉級八強）

1 政治大學10勝1敗（晉級八強）

3 健行科大9勝2敗（晉級八強）

3 義守大學9勝2敗（晉級八強）

3 國立體大9勝2敗（晉級八強）

3 臺灣師大9勝2敗（晉級八強）

7 輔仁大學7勝4敗

8 中州科大5勝6敗

9 高雄師大4勝7敗

9 中原大學4勝7敗

11 北市大學3勝8敗

11 臺灣科大3勝8敗

11 臺灣藝大3勝8敗

14 文化大學2勝9敗

15 臺灣體大1勝10敗

16 屏東大學0勝11敗

(中時 )