28歲香港女星樂宜（Lokyii）本名廖樂宜，2年前參加節目《美女廚房》爆紅，因性感惹火的身材被封為「新宅男女神」，IG還擁有超過40萬粉絲，她也時常在社群平台分享辣照讓粉絲一飽眼福，日前她又在IG放送福利照，露出一整片白皙美背，頓時讓人看得目不轉睛。

樂宜在IG曬出一系列辣照，只見她趴在床上，疑似全身都沒穿，只用白色床單稍微遮住身體，露出白皙光滑的美背，而另一張則是用白紗擋住豐滿上圍，能看到她纖細的腰間，令人充滿遐想，樂宜也在內文俏皮問道：「唯美一下， 喜歡哪一張的露背照？」

不少粉絲都激動直呼，「露背果然不簡單」、「也太美了」、「上帝的傑作」、「單純露背喜歡第二張，但整體最後一張更唯美」、「張張都喜歡」、「這張很可愛啊」、「鍾意第一和第二張，夠性感」、「每一張都喜歡」、「美得像幅畫」、「我的女王和女神只會是lokyii女王」、「小孩子才做選擇，我通通都喜歡」。

事實上，樂宜的感情世界一直都是外界關注焦點，2年前她和世界冠軍電競選手男友Toyz分手後，她情定眼鏡店少東黃俊輝，還入住對方的豪宅同居，然而男方疑似不滿她分享的照片太火辣，長期累積之下分手，如今復合後，她依舊我行我素，男友也沒有再出現怨言。

(中時新聞網)