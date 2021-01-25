土耳其剛剛推出了一種自製戰車，嚴格來說它是混血自製戰車。採用德國豹2A4戰車(Leopard 2-A4)的底盤，與土耳其製阿勒泰戰車（Altay MBT）的砲塔 ，另外配備了主動保護系統(APS)，可提升戰車遭遇攻擊後的生存率。

防衛部落格(Defense Blog)報導，土耳其國防部長胡魯西·阿卡（Hulusi Akar）訪問BMC工廠(BMC Ethem Sancak )時，廠方展示了自製戰車的最新版本。

🇹🇷 ALTAY Ana Muharebe Tanki



Ilk uretilen Altay tanki. pic.twitter.com/PwLXh9qs08 — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) January 23, 2021

這型混血戰車，以德國豹2A4戰車的底盤，加上阿勒泰戰車的砲塔、120公釐主砲，和土耳其製造的Akkor主動保護/雷射警告系統。

Akkor主動保護系統是由彈丸發射器和砲塔周圍的雷達探測系統組成。APS具備硬殺和軟殺功能，既能干擾來襲的飛彈的電子作戰（EW），也有彈丸可以擊落非導引式的火箭彈與迫擊砲，使戰車免受各種反裝甲飛彈、火箭的傷害。

阿勒泰戰車其實是土耳其MKE公司向韓國現代Rotem集團的引進技術轉讓，包括120公釐口徑、55倍徑主砲，與遠程控制武器站，都與韓國的黑豹式戰車相似。

阿勒泰戰車的動力來源是12缸渦輪增壓式柴油發動機，功率為1,500馬力，表現還算中等，不過2019年10月的一則新聞曾表示，阿勒泰戰車的變速箱出現耐用性不足的問題而面臨重大延誤。

可能是這個原因，BMC廠才會推出豹2底盤、阿勒泰砲塔的混血戰車。

(中時新聞網)