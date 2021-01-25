家中的生廚餘有另外分類回收嗎？經初步估算，全台中每天製造的生廚餘約有150萬噸，目前回收量僅7成左右，為確實達到垃圾減量、提高生廚餘再利用效益，台中市府訂定今年為宣導期，將從明年元旦開始強制實施生廚餘分類回收政策，違規者最高裁罰6000元。

環保局長張宏益表示，包括果皮、水果殘渣及未經烹飪過的蔬菜殘渣、菜心或沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等屬於生廚餘，經初步估算，全市每日生廚餘量約150萬噸、目前分類回收數量僅100噸左右，熟廚餘回收量約140萬噸，若能確實分類生、熟廚餘，可避免垃圾產生臭味。

陳宏益強調，台中市從2019年10月開始推動家戶生廚餘全面回收，使得生廚餘在一般垃圾量的占比從原本23.5％下降至17.2％，目前分類做最好的為家戶回收部分，一般委外清運的社區、大樓戶成效較差，市府去年底公告「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，將進行1年宣導。

也就是說，從2022年元旦開始，如果未依規定分類且回收生廚餘，環保局將依《廢棄物清理法》開罰，可處以1200至6000元罰鍰。陳宏益說，此政策正式上路初期，不排除比照過去破袋檢查的方式，盼養成民眾百分百回收生廚餘、達到再利用目標，這一年宣導期也會針對委外清運的社區、大樓加強宣導並規範，建議社區可設置生廚餘回收桶。

其實，為讓垃圾獲得有效利用，台中市在外埔綠能生態園區首創「生廚餘厭氧發電」，去年七月開始以生廚餘厭氧發酵，約2個月即可生產出綠電，回賣電力給台電公司，1天收益約3萬元，陳宏益說，相較雙北委外運至中南部堆肥場、花費3至4個月時間才能讓生廚餘變成肥料的方式，台中市作法更具效率，且能發電、回饋於民，未來若能百分百回收生廚餘，預估每日售電可達5萬元，符合資源永續與循環經濟的潮流。

(中時 )