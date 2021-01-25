根據巴西帕馬爾斯足球俱樂部IG，載著該球隊主席梅拉(Lucas Meira)與4名成員的1架小型飛機，於當地時間24日8時15分(臺灣時間24日19時15分)，墜毀於巴西托坎廷斯州(Tocantins)。包括梅拉、4名球員，以及機組人員華格納全數罹難，並無任何人生還。

根據帕馬爾斯俱樂部聲明，原本梅拉與這4名球員打算乘坐該飛機，趕往巴西最大城市戈恩尼亞(Goiânia)，參加25日登場的綠杯足球賽(Copa Verde)；卻不幸於起飛不久發生意外而墜地。

除梅拉之外，罹難者還包括28歲後衛諾爾(Guilherme Noé)、23歲左後衛普拉斯德斯(Lucas Praxedes)、23歲中場莫利納里(Marcus Molinari)與27歲門將拉努爾(Ranule)。

聲明中呼籲，所有球迷為逝去者與家屬禱告，好讓家人能獲得安慰走出哀傷。球隊會持續向球迷報告相關進展。球迷則湧入IG流言，「願神在這悲傷時刻安慰所有人」、「帕爾馬斯無敵」、「節哀，願神安慰所有蒙受這種無法彌補之痛的人」。

(中時新聞網)