新竹市總工會辦理的「3D列印創新產品開發班」近日結業，此次有20位學員習得3D列印創新產品開發的專業技能。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「提升勞工自主學習計畫政策性課程─3D列印創新產品開發班」近日結業，此次有20位學員習得3D列印創新產品開發的專業技能，可以滿足企業派訓也能讓個人在職涯上提升職場競爭力。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的20位學員，都至少完成30小時的課程，此課程提供的技術訓練可以滿足企業派訓，也能讓個人在職涯上提升職場競爭力。

此次開班的「3D列印創新產品開發班」，是因應政府相關政策推動3D列印，但是中小型企業內部訓練資源有限，外聘相關技術人員在區域人力需求上有大量的職缺，因而開設此訓練班，加強相關勞工的技能訓練。

課程中，可讓學員了解電腦輔助開發（CAD）流程優勢，並應用於創意商品設計，同時學會3D Printer和具市場價值的商品設計知識。

課程也特別安排實作範例練習讓學員從設計發想、資料收集、電腦繪圖設計、3D列印模型、模型表面處理，可學會創意商品設計開發到生產的完整流程。

學員們在接受30小時的課程後，將具備產品價值與市場需求概念，可獨立操作3D繪圖軟體和3D印表機將概念想法實體化等技能。

(中時 )