台北市「育揚中醫診所」醫師楊玉台、歐乃慈夫妻倆，涉嫌利用減重療程取得求診病患健保卡，刷卡後填載不實病歷，詐領健保補助上百萬元，另虛報營業收入，涉逃漏稅捐罪。台北地檢署今指揮刑事局，並在健保署協力下發動搜索，約談夫妻倆到案，預計晚間移送北檢複訊。

檢警接獲檢舉指出，「育揚中醫診所」以減重門診著稱，宣稱可突破減重停滯期，一期療程6週、患者自付6000元，吸引許多病患上門求診。歐乃慈身為台北市醫師公會監事、健保署特約審查醫師 ，熟知審查條件，且明知健保並不給付減重門診，仍與楊共謀，涉嫌自2017年起，利用病患健保卡登載慢性鼻炎、睡眠疾患等不實病歷，陸續詐得100多萬元健保補助。

檢警另發現，「育揚中醫診所」每月收取病患自費醫療費用超過50萬元，卻涉嫌自2016年起虛報營業收入，2019年間最離譜每日收入只報150元，楊玉台、歐乃慈夫妻倆另涉逃漏稅捐罪。

(中時 )