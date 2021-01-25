過去曾成功預測蔡總統連任成功、以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」，近日抽出牛年國運籤，姜太公賜予「兌離」卦，該卦象指示執政者，在牛年必須堅守正道，冷靜處事，方能帶領國人度過重重考驗；至於疫情則會在進入春夏之交的5月左右緩解。而道場主席羅世新解讀籤詩內容，並對許多內政問題，和2022、2024年大選情提供了方向。

綜合媒體報導，國運籤內容為「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」，除指示執政者應堅守正道，疫情將在5月時緩解之外，更透露今年台灣濟繁榮展可期，而股市也會延續鼠年的勢頭，仍是牛市。羅世新解釋籤詩內容後，呼籲蔡政府在處理美中台關係時，不要隨波逐流，在施政上也應以人民為重。

同時，籤詩也對許多國人關注的議題給出方向，比如022年有意參選六都市長的人，應諸事謹慎，才有機會出頭。對於2024年總統大選的熱門人選，羅世新解籤指出，國民黨中最看好的，是言必稱「市政優先」的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕；而民進黨方面呼聲頗高的副總統賴清德和桃園市長鄭文燦，但鄭文燦不宜率先出頭，免得成為箭靶。

在內政方面，最近爭議頗多的萊豬問題，羅世新也根據籤詩解釋，執政團隊須和人民好好溝通，方能扭轉民調調直直落的情形。

每當農曆春節來臨之際，不僅國運籤話題引人關注，如何在新年開運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場依循往例，將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。

(中時新聞網)