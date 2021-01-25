大陸一名人妻婚後不就懷孕，也順利產下一名女寶寶，但老公看到女兒一天天長大卻傻眼，因為大大眼晴、高挺鼻樑，簡直就像是芭比娃娃，一看就是個混血寶寶，周遭人的閒言閒語愈來愈多，說這個女娃跟爸爸一點都不像，根本不是他親生的。

人夫聽到周遭人這麼說，也開始胡思亂想，心想女兒會不會是老婆跟別人偷生的，人妻為了證明自己清白，便與丈夫帶著女兒做親子鑑定，結果出爐後，女兒果真是他們的親生的。

人夫雖然鬆了一口氣，卻疑惑「既然是親生的，孩子怎會長得像混血兒？而且我們夫妻都是大陸人，為何會生出一個混血寶寶？」這樣的懷疑氛圍，開始在家庭中發酵。

由於女婿與女兒一直想找答案，岳母知道紙包不住火，便含淚說出隱藏多年的秘密，原來，她年輕時在國外認識一個洋男，倆人當時陷入熱戀，不小心懷孕，因為家人不同意，最終只能拋下洋男回國，後來遇到現在的丈夫，當時丈夫接納她肚子裡寶寶，決定共同撫養這個孩子。

岳母哭泣著說：「本來想永遠保住這個秘密，沒想到因為『隔代遺傳』被識破了」，對此，人夫哭笑不得說：「自己沒有混血長相，沒想卻隔代遺傳到孩子的身上」，全家人知道真相後，也解開了心結。

(中時新聞網)