周一公布的一項數據顯示，德國一月商業信心下滑超過預期；第二波的封鎖措施讓該歐洲最大經濟體陷入停滯。

德國Ifo研究所公布，德國商業氣候指數從去年12月的上修為92.2，到一月下跌為90.1；而路透對一月的預測為91.8。

Ifo主席Fuest表示，第二波新冠病毒已經結束了德國經濟的復甦。

1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援
《國際社會》法國恐三度封鎖 荷蘭逮捕240名反封鎖者

(時報資訊)

#德國 #第二波 #商業 #一月 #Ifo