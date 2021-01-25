《國際經濟》第二波封鎖衝擊 德國1月商業信心下滑、劣於預期 17:392021/01/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一公布的一項數據顯示，德國一月商業信心下滑超過預期；第二波的封鎖措施讓該歐洲最大經濟體陷入停滯。 德國Ifo研究所公布，德國商業氣候指數從去年12月的上修為92.2，到一月下跌為90.1；而路透對一月的預測為91.8。 Ifo主席Fuest表示，第二波新冠病毒已經結束了德國經濟的復甦。 1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援 《國際社會》法國恐三度封鎖 荷蘭逮捕240名反封鎖者 (時報資訊) #德國 #第二波 #商業 #一月 #Ifo 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》憂擴大防疫封鎖 油價連2跌 15:062021/01/25 財經 《國際經濟》調研：歐盟再生能源發電 首超越石化燃料 15:572021/01/25 財經 《傳產》出生率和房價有關 數字會說話 13:072021/01/25 財經 車用晶片荒 台積電馳援德國 04:102021/01/25 財經焦點 《國際金融》企業財報＋科技股搶攻 拉抬歐股早盤揚升 17:052021/01/25 財經 《半導體》聯電漲價效應熱滾 外資再喊63元最高目標價 13:242021/01/25 財經 《國際金融》憂疫情與經濟 美元回穩 16:482021/01/25 財經 高雄2年內新設太陽光電容量27萬瓩 菜市場也要發電 13:022021/01/25 財經 農曆年將至資金需求增 LINE貸款服務銀行增至10家更便民 14:112021/01/25 科技 《金融》陸資湧入推升恒指 可布局長天期權證參與行情 09:432021/01/25 財經 備戰挖礦潮 微星註冊礦卡新型號 04:102021/01/25 產業．科技 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 台積電小心了？ 韓媒爆特斯拉找三星5奈米開發自駕車 - 財經 全球大印鈔 錢跑到哪裡？ 謝金河：去追3大特殊標的了 - 財經 台積電從325買到640 他看到這一幕嚇到20張砍光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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