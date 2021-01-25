周一公布的一項數據顯示，德國一月商業信心下滑超過預期；第二波的封鎖措施讓該歐洲最大經濟體陷入停滯。

德國Ifo研究所公布，德國商業氣候指數從去年12月的上修為92.2，到一月下跌為90.1；而路透對一月的預測為91.8。

Ifo主席Fuest表示，第二波新冠病毒已經結束了德國經濟的復甦。

(時報資訊)