「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」日前邀請董事長樂團的吉董、魚丁糸的可田、滅火器的楊大正、1976的阿凱，以及八十八顆芭樂籽的阿強擔任推廣大使，五大樂團代表難得合體，拍攝宣傳照時，5人身穿鐵玫瑰熱音賞特製黑色T恤，笑稱是限定組合「MIT」（台灣製造）。

「魚丁糸」可田透露魚丁糸私底下創作時，大家都會約好不能見面，僅透過群組互相討論，一開始大家都已讀不回，但後來習慣了還覺得滿有趣。聊起台灣樂團相互提攜，可田提及之前董事長樂團與蘇打綠一起入圍金曲獎，最後由董事長獲最佳樂團獎，鈞董上台領獎前經過時，拍拍他的肩打氣「繼續玩10年以上就是你的了，加油」，隔年蘇打綠就獲獎了。

「1976」阿凱認為這次5人一起合作極具意義，除了吉董外，其他人幾乎都是他看著長大，猶記當年蘇打綠初比賽模樣，青峰極具識別度的聲音，令他一度想簽下蘇打綠。「滅火器」大正也提醒大家勿把創作想得太困難，如同他女兒平日玩耍隨著心情地哼唱，其實就是一種創作；他特別感謝當年董事長樂團在高雄演出找滅火器合作：「會一輩子記得，音樂圈就是這樣可愛。」

「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」即日起至4月7日開放報名，總獎金高達150萬元（社會組冠軍40萬元、校園組冠軍15萬元），各組前三名將由金獎團隊打造單曲、合輯數位上架。並由SONY MUSIC索尼音樂、StreetVoice街聲、TMC台灣音協，三大專業音樂品牌聯名策劃課程，期能發掘並培育更多優秀樂壇新秀，達到鼓勵臺灣多元創作及提升音樂素質之目的。

(中時 )