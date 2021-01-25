原物料價格上漲，房地產、科技廠辦建案持續增加，國內水泥、預拌混凝土廠維持對2021年營運的看好；台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）及國產建材（2504）預期，今年國內市場的產業環境可望讓銷售及出貨量穩增長，對今年營運仍是樂觀正向。

在台商回流，科技廠辦建案增加；以及房地產景氣維持一定水準；前瞻計畫預算成長，台、亞泥及國產建材，2020年的出貨量年成長都有5％以上。

在台積電南科建廠的帶動下，台泥認為，2021年國內主要水泥、預拌混凝土需求成長幅度較高的地區，仍以南部市場為主，在需求增加、價格維持高檔下，2021年國內市場的營運應可維持去年的成長軌道。

2020年，國產建材預拌混凝土的總出貨量高達790.68萬立方米，已創史上最佳出貨量記錄；國產指出，今年持續看好科技大廠新建廠房的增加；另外，去年房地產建案銷售佳，今年的開工率一定會提升。市場的需求仍可維持在高檔。

環泥2020年預拌混凝土的出貨量約155至160萬立方米，較2019年增加12％以上。對於今年的營運，環泥指出，預期南部地區科技廠辦新建案還在持續，需求仍在增加中；而2021年加入新竹廠後，整體的發貨量應可進一步增加，樂觀預期2021年預拌混凝土的營運成長度，還有1成上下。

(工商 )