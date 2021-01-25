資深廣播人白銀25日傳出辭世消息，享壽90歲。她在中廣服務40年以上，主持數個兒童節目都是許多觀眾的心中經典，包含《快樂兒童》、《白銀阿姨說故事》等，其中《快樂兒童》還在1967年獲頒第3屆金鐘獎編導獎，她也在1994年獲頒第29屆金鐘獎特別獎。對此噩耗，中視新聞深表哀痛。

中視董事長胡雪珠憶起，在擔任新聞部採訪組長時，邀請從中廣退休的白銀老師到新聞部指導主播及記者正音，「白銀老師非常熱情，每回來上課都很認真，風雨無阻。」白銀的聲音非常好聽，還曾在蔣故總統經國先生時期讀文告。

中視新聞部副總監張騄遠也提及，白銀老師上課帶著自己準備的2本正音教材，當時她一口傳統京片子，對許多記者來說都覺得難以想像，經她的指導下，咬字變得字正腔圓。白銀老師在家都會看中視新聞播出，觀察記者念稿問題再給予特別指導，而資深主播胡志成手邊，更留著當年上課的講義，覺得非常受用。

(中時 )