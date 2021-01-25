美國當局表示，華盛頓州一名員警昨天駕駛警車遭群眾包圍，員警試圖駛離現場時撞上民眾，導致至少1人受傷。

法新社報導，華盛頓州塔科馬（Tacoma）市區昨天出現約100人和多輛汽車擋住一處十字路口，據報這是一場非法的汽車集會，警方接獲通報後前往現場。

塔科馬警局透過聲明表示，一名員警開著警車，試圖讓現場淨空，群眾隨後開始敲打警車的車體和車窗。

警方說：「這名員警試圖脫困，把車往前開，撞上1人，可能還波及其他人。」傷者已被送往醫院，目前情況不明。

塔科馬居民瓊斯（Sarah Jones）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），她目睹現場有「一堆人」被撞。

瓊斯說：「我不知道他（開車員警）是慌了還是怎樣，但他的車子被人包圍。」

「我轉身1秒，回頭就看到警車撞了一堆人。」

在美國，警察動武議題特別敏感。近幾個月來，警方暴力對待非裔在全美引發多場抗議。

塔科瑪警長艾克（Mike Ake）在聲明中表示：「我向今晚事件的傷者表達關心，我保證我們警局會全力配合獨立調查。」

(中央社)