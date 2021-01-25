部桃爆發群聚感染，面對確診者一波波，附近診所也「壓力山大」，立委萬美玲獲悉，緊急協調中央調配N95口罩、防護衣和酒精等防疫物資，25日傍晚運至桃園市醫師公會，最慢3天就能送抵全市1411位基層醫師，公會也將持續爭取護目鏡和手套，確保防疫能量無虞。

「最擔心的其實是疫情控制不明！」本身是耳鼻喉科醫師的桃園市醫師公會理事長莫振東表示，新冠肺炎病毒很狡猾，很多患者「無症狀」，過去中央都有配給診所8天100個外科口罩，平均每天有約10至12個，但如今疫情已溢出擴散到社區，勢必得提升基層診所的防疫能量。

莫振東說，所幸中央已緊急讓部桃出入的民眾全都在健保卡註記，如今又獲贈N95口罩、防護衣和酒精，讓診所提高到與醫院一樣的防疫設備，更有信心圍堵疫情，他直言，根據健保署統計，自疫情爆發以來，有高達72％的門診量轉移到基層診所，診所負擔量大，且兼具篩選功能，發現有疑似案例立刻轉介到責任醫院。

莫振東說，目前全市有800多間診所、1411位基層醫師，將以醫師為單位，分15個據點，發放每位醫師30個N95口罩和30件防護衣，酒精則有2瓶，最慢3天內一定能送達各醫師，未來也會持續爭取設備提升，希望增加護目鏡和手套。

「醫學中心在幹什麼？醫院分級分什麼？」莫振東也為部桃叫屈，直言部桃真的防守的很辛苦，一個區域醫院承擔全台1／4確診者，不斷轟炸國門，當然超過負荷，他們全力支持部桃，也認為該讓部桃釋壓。

「不能光靠梗圖抗疫！」萬美玲說，一般民眾身體微恙就診都是到診所，但這波疫情太多「無症狀者」，診所壓力也很大，希望給醫護更好防備物資，她上周三向衛福部反映，也獲中央應允提供4.5萬件隔離衣、4.5萬個N95口罩跟酒精，可供1個月使用無虞，希望在疫情最緊張時候，讓染疫風險降到最低。

(中時 )