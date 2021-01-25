台中市府處理消費糾紛有一套，法制局25日舉行台中市、南投縣消費者與業者協調會，雙方達成初步共識。（盧金足攝）

蛙蛙文創在防疫期間行銷口罩，因訂貨的消費等不到口罩，引發全台上千名消費者抗議，台中市法制局25日舉行台中市、南投縣消費者與業者協調會，雙方達成初步共識，若接受業者所提出退費條件的消費者，業者承諾最快在3月19日前返還部分價金；若接受給付口罩，最快2月9日前交付部分口罩，且除給付具口罩醫療器材許可證字號的雙鋼印口罩，額外增加些許口罩片數補償消費者。

蛙蛙文創有限公司因販售口罩卻未能依約交貨之消費爭議，台中市府迄今已收到148件消費申訴，為解決相關消費糾紛，市府與南投縣政府今日下午在市府舉行調解會，業者代表在場提出和解方案供消費者選擇，

經雙方在會議中達成共識者，消保官當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，未來送交法院核定後，若業者屆期未依約履行，消費者可直接持經法院核定之調解書聲請強制執行。

台中市法制局長李善植指出，參加調解會的消費者近百人，業者代表雖提出解決方案，但因蛙蛙文創先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍缺乏信心，經法制局主任消保官康馨壬多次協調後，雙方達成初步共識。

李善植說，消費者若接受業者所提出退費條件之消費者，業者承諾最快在3月19日前可以返還部分價金；若接受給付口罩之消費者，業者承諾最快於2月9日前交付部分口罩，且除給付具口罩醫療器材許可證字號之雙鋼印口罩外，並額外增加些許口罩片數補償消費者。

李善植指出，蛙蛙文創公司接受大量的口罩訂單，但自去年八月起即發生未能依約交付口罩爭議，市府為保障市民權益，今日特別舉行消費爭議大型調解會，提供消費者在訴訟外之紛爭解決管道。

法制局呼籲蛙蛙文創秉持公司誠信，確實履行其承諾的和解方案，未來就其他尚未加入調解或他縣市的消費爭議案件，亦能一體適用。

(中時 )