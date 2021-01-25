生產「倍潔雅」、「唯潔雅」等衛生紙品牌的「金盛世紙業」，傳內部人員與代工廠共謀製作不實訂單，詐領290萬元業績獎金，並造成公司2.6億元損失。台北地檢署今（25日）指揮調查局北部地區機動工作站，兵分6路搜索約談10名被告，全案將朝背信、詐欺、業務登載不實罪方向偵辦。

檢調調查，「全球十大紙業集團」之一印尼金光集團的亞洲漿紙公司，在台百分百持股的金盛世紙業，2012年至2017年間時任總經理黃國泉、時任業務部協理林國洲、時任供應部經理蘇文菁、時任財務部經理任鳳英，為詐取業績獎金，與代工廠共謀製作不實衛生紙訂單。

檢調發現，母公司2012年定訂「禁賣原紙策略」，但金盛世業績獎金是以原紙噸數計算，黃等4人違反規定將原紙賣給代工廠，製成不實衛生紙訂單，由於原紙、衛生紙價格不一，4人還向公司申請不實促銷活動，蒙混過去，總計造成金盛世2.6億元損失，4人則詐取業績獎金約290萬元。

另外，蘇文菁與時任業務部經理黃弘仁，曾與公司簽下競業禁止等保密協議，卻共同在外創立「菁弘國際公司」，利用金盛世及合作代工廠的資源營業，造成金盛世1億0500萬元營業損失，涉嫌詐欺、背信等罪。

(中時 )