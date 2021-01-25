針對桃園醫院群聚感染，衍生社區恐慌，疫情嚴峻之際，警政署表示，為避免疫情衝擊警察機關人員與上班環境，造成機關運作癱瘓，已於去（109）年超前部署，要求各機關訂定異地辦公機制，並請所屬各分局、大隊及勤務機構等單位比照警察局，預先備妥替代辦公廳舍及人力分組、分流等方案，並進行實地演練，以避免所屬各單位一旦受疫情影響，導致機關無法順利辦公，或勤務無法運作，進而影響轄區治安、交通安全維護工作。

警政署長陳家欽表示，部桃醫院隔離專案後，第一時間已與桃園市警局長陳國進聯繫，提醒全力協助相關單位做好疫情調查及居家檢疫（隔離）等工作，並強調跟桃園市警察局同仁站在同一防疫陣線，若有相關警力支援需求，警政署將調用相關保安機動警力適時支援、協助。

警政署強調，不會因疫情而讓轄區治安、交通安全維護工作因此停擺，要讓國人感到安心，也讓社會大眾知道防疫沒有法律假期，充分展現維護治安決心。

(中時 )