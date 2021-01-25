衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，近日再新增2起本土案例，隔離者增加至1301人。對此台北市議員王鴻薇表示，案號889，就是沒做篩檢到處走的本土確診案例，而桃醫約40名住院病人轉至台北，王鴻要求台北市應對部桃轉入的病人及陪診者做全面核酸篩檢，以防患未然。

王鴻薇表示，案號889為本國籍60多歲男性，於8日至11日間因病住進部桃12A病房，住院期間由家屬案890陪病，雙雙於20日發病而後確診。而且過程中有和好友打桌球、吃飯等等，確切行蹤狀況還不清楚。

王鴻薇說，令人不解的是，這位確診者之前竟然完全未做核酸篩檢，也未被匡列為居家檢疫對象，以致於離開部桃之後到趴趴走，而本次事件已經累積已經有2位醫師、4位護理師確診、1位外籍看護、3名護理師家人，以及3名住院病患及家人。

王鴻薇指出，為避免疫情擴散的可能，尤其現在個案899、案890至今還沒釐清是怎麼被傳染的，兩人活動時間這麼長，行跡掌握更加困難，各縣市應該針對部桃轉入的病人及陪病者做核酸篩檢，自己也要求台北市衛生局立刻針對轉院者進行篩檢。

對此，北市衛生局科長余燦華表示，桃醫轉過來的病人與陪診者，若他們要移到一般病房或出院，都須經過核酸篩檢，但強調篩檢為輔，主要應完成居家隔離14天，與7天的自主健康管理。

(中時 )