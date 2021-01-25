面對新冠疫情衝擊觀光，西拉雅風管處打破轄區建制觀念，納入周邊區域食、宿、遊、購、行各類產業及團體，希望透過異業結盟合作，找尋新生機。（莊曜聰攝）

面對新冠疫情衝擊觀光，西拉雅風管處打破轄區建制觀念，納入周邊區域食、宿、遊、購、行各類產業及團體，彼此交流，以團隊合作取代單打獨鬥。（莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區管理處為發展觀光，25日在台南市白河區關子嶺舉辦大西拉雅觀光圈聯盟成立大會，由白河關子嶺地區為中心向外延伸，打破風管處建制轄區概念，原先不在內的後壁、鹽水等區域都納入，並向北擴展至嘉義中埔及大埔地區，希望擺脫以往單打獨鬥模式，藉由聯盟成立，鼓勵業者異業結盟，創造更多可能性，共同打造全新觀光品牌。

交通部長林佳龍南下與在地旅宿業者、民間團體面對面溝通，聆聽意見及需求，邊吃便當邊做筆記，林佳龍表示，要提升觀光品質，需要政府部門跟民間產業一起努力，未來也會替地方產業爭取更多機會。

大西拉雅觀光圈整合區域內豐富的觀光資源及農特產，包括白河關子嶺的泥漿溫泉、東山南寮椪柑及咖啡、白河蓮花、後壁米鄉、官田菱角、六甲木耳、中埔苦茶油等，再把周邊食、宿、遊、購、行相關的飯店民宿、休閒農場、社區協會等等單位一起拉進來，彼此學習交流，尋求異業合作或開發新遊程、產品的可能性，面對新冠疫情對觀光的衝擊，希望能找到另一條生路。

西拉雅風管處指出，這次參與的有南市白河區關嶺社區發展協會、關子嶺形象商圈、台南市溫泉協會、台南東山咖啡產業發展促進會、東山商圈、白河商圈、六甲商圈、鹽水商圈、南市南寮農村文化產業協會、嘉義大埔觀光發展協會與嘉義中埔觀光發展協會等，共計有約70家業者及相關團體加入，希望透過區域產業共同參與，讓觀光產業相互加乘，達到互利共贏局面。

(中時 )