恒生科技指數25日首破萬點，自2020年7月推出以來漲幅逾五成，其中，騰訊控股（00700.HK）、美團（03690.HK）、京東集團（09618.HK）等股價紛創新高；零追蹤誤差的統一恒生科技指數ETN（020021）整體市值則較2020年12月初發行時增加70％，成台灣投資人無縫接軌港股大時代利器。

恒生科技指數25日最高至10,225點，終場收在10,206.61點，漲幅4.51％，距推出之初的6,774點，漲幅50％，前十大成分股更有四檔股價創下歷史新高。而台灣唯一連結該指數的統一恒生科技指數ETN截至22日總市值達5.7億，較去年12月2日發行以來增加七成，相當受歡迎。

統一證券金融商品部表示，統一恒生科技指數ETN是目前台灣唯一連結「港版那斯達克」恒生科技指數的交易所交易產品。相較於香港四檔恒生科技ETF，統一恒科ETN買賣方式跟台股一樣方便及時，不需要開複委託，且台幣計價，不必負擔台幣大漲的成本，加上統一ETN零追蹤誤差的特性，可以快速跟進指數行情，發行至今不到兩個月指標價值漲幅已達27.5％，投資人若看好科技股仍為今年港股重頭戲，可擇時進場。

據統計，今年初以來港股通淨買超已超過2,400億港元，是該指數屢創新高的重要推手，而資金主攻騰訊、小米、中芯、美團等新經濟龍頭股，其中騰訊市值突破7兆港幣，超越大陸六家國銀總和；統一投顧認為，恒生科技指數標的具有高度稀缺性，加上成分股中如中芯國際H股價格比A股低約60％，也是南下資金青睞的原因。

(工商 )