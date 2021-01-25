被大多數人公認最不平靜的2020年才剛結束，沒想到2021開年後也不平靜，其中關於台灣新冠肺炎疫情升溫最讓民眾憂心，部立桃園醫院群聚感染不斷擴大，截至目前為止已有15例確診，部桃醫院的匡列對象也爆增至5000人。塔羅牌老師艾菲爾昨（24）日晚間10點左右，更在臉書拋出驚人預言，引起網友熱議。

塔羅牌老師艾菲爾昨日晚間10點11分，突然在臉書粉專發表預言，寫下23字警告：「粉絲們注意安全。除夕前後三天，看看有何重大消息出現」，雖然文中明確地告知時間點，卻沒有解釋可能會發生哪方面的事情。

貼文發布後，果然引起網友熱議，不少人都相當憂心，紛紛推測可能會發生的事情，「台灣的話，感覺是地震」、「總覺得有什麼大事，但絕對不是什麼太好的事，這大事有可能影響全球局勢的感覺，就像連鎖效應」、「希望是好消息啊…」、「還有什麼震撼彈未爆」。

更有人想到了「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）的預言，「印度男童阿南德有說，2021/2/10土木合會有大事發生，2/10剛好是小年夜，所以就密切注意」、「六星連珠」；事實上，阿南德曾預言今年2月10日，太陽、月亮、水星、木星、金星、土星將會連成一直線，形成「6星連珠」，推測這天全球經濟將崩盤，直到11月才會有所好轉。

不過也有人認為大家只需要保持平常心即可，不用做過多的聯想，「不管何事，都做好防護措施」、「希望大家都平安」、「2020台灣大家都能平安，2021當然不意外台灣一定平安」。

(中時新聞網)