前駐美代表胡志強臉書貼文，他當年向柯林頓總統介紹時任立委的蕭萬長。（摘自胡志臉書）

我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政表示，這是1979年以來，我國第一次獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請，堪稱重大突破；卻也引發藍綠論戰與各界質疑聲浪。

前台中市長胡志強在臉書貼文，祝賀拜登順利接任美國總統，他拿出擔任駐美代表時，介紹當時擔任立委的蕭萬長給美國前總統柯林頓，3人互相寒喧，在此與大家分享。網友讚有圖有真相，這才是真材實料的台美外交。胡志強貼文更有1686多次分享，按讚數卻破1萬2000多人，還有高達有551則留言，反應十分熱烈。

藍、綠隔空交戰無所不在，網路瘋傳蕭美琴在拜登就職禮當天，她站在白宮圍牆外留影；民進黨宣傳是1979年台美斷交來，首度駐美代表受邀參加典禮；藍營前行政院長江宜樺說，過去駐美代表參加過就職典禮，這次受邀並非第一次。

前外交部長、前台中市長胡志強就在臉書貼文，他先恭喜拜登順利接任美國總統；接著說「剛剛找到1張擔任駐美代表時，介紹蕭萬長先生與美國總統柯林頓見面的照片，在此與大家分享。」

胡志強出示的照片是他擔任駐美代表時，是在1979年台美斷交後，顯然蕭美琴受邀並非是第一次。網友在胡志強臉書留言說，「您是最佳的駐美代表與外長」」、「這才是台美關係近三十年來最好的時刻！」「謝謝強哥！有照片為證，您是最強的駐美代表。」

(中時 )