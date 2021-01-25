旅德鋼琴家李其叡在疫情間閱讀不少心理學書籍，期望未來能結合音樂，和聽眾分享。（劉宗龍攝）

鋼琴家李其叡認為，在變動的年代，能激發不同的思考。（劉宗龍攝）

疫情讓世界大亂，音樂是心靈的出口，旅德鋼琴家李其叡近期與葡萄牙籍音樂家裴樂飛（Nuno Azevedo）一起返台，將演奏多首20世紀音樂作品，她表示，現在就像19世紀末、20世紀初，「有很多變動，卻也能激發許多靈感和思考。」

李其叡現就讀德國漢諾威音樂院碩士班，疫情一年多，她從台灣看德國，再從德國看回台灣，「我看見不同民族的思考模式大不同，怎樣才是真正自由？是暫時的戴口罩與隔離，以不自由換取一個正常生活，還是要繼續不戴口罩，但生活大亂？」

1998年出生的李其叡表示，她曾經歷過SARS疫情，非常了解對抗病毒，需要全體社會一起配合，這是很自然而然的事，「但在德國地區，仍是有人覺得自己的活動足跡被政府疫調，不合乎自由，或是需要戴口罩、隔離，生活會受限，但相信假如他們親近的人受到疫情影響，這樣的想法會改變。」

裴樂飛是李其叡的好友，他出生於1992年，是低音管演奏家，這個特別的中文名字是李其叡的乾爹、作家張大春為他取的。他表示，這是第二次來台灣，這趟來台經過14天隔離，戴口罩已戴得非常習慣。

他表示，平常也會極力勸導身邊朋友、家人戴口罩防疫的好處，「已經很久沒有看到街上正常生活的模樣了，歐洲有很多人在抗議防疫規範，不符合人權，但卻也因此讓疫情擴大，很多人受難。我上次演出已經是去年了，已停演了一年多。」

李其叡表示，防疫讓人生活不自由，卻也是適合充電的年代，她在疫情間，就讀了不少心理學相關書籍，「有個說法是，當人在演奏樂器的時候，腦袋裡就像在放煙火一樣，我希望未來不只有演奏，還期望能找到結合音樂和心理學的呈現方式，和觀眾分享我的在閱讀的收穫。」

演出將於2月4日與3月2日在台北國家音樂廳、3月3日與6日在高雄衛武營音樂廳、3月29日與31日在台中國家歌劇院中劇院登場，同台演出還有雙簧管演奏家謝宛臻。

(中時 )