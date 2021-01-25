竹山高中美術班學生，彩繪社區牆面美化環境。（竹山高中提供／廖志晃南投傳真）

國立竹山高中美術班學生，發揮繪畫專長，利用假日彩繪美化校園周邊社區環境，內容融入竹山鎮地方特色，及節約用水環保主題，也吸引民眾駐足觀賞，給予師生肯定，讓社區多一處具有特色的景點。

竹山高中對面的自來水公司，圍牆長滿雜草，牆面滿布青苔，不僅有礙觀瞻，也易孳生小黑蚊；經縣議員蔡孟娥爭取經費，由里長余志嘉認養，並商請竹山高中美術班師生彩繪美化。

美術班老師張巧靜表示，為了此次彩繪，先辦理校內徵圖，選出前3名的作品，再將這些優秀作品以電腦繪圖組合成完整的草圖，大家同心協力，利用假日完成牆面的彩繪；余志嘉里長協助完成牆面清潔、上底漆、周邊環境整理、工作台訂置等前置作業，因此彩繪工作順利進行，完成後，環境變得美麗了。

美術班學生林芷綺說，那是就讀竹山高中美術班後，大家一起做的第3件大型牆面彩繪，平時美術班學科及術科學習較繁重，還好是寒假期間，利用所學專業，將作品呈現在牆面上，覺得很有成就感。

美術班學生張采嫣表示，第1次參加牆壁彩繪，因此事先就與同學討論構圖內容，而因牆壁就在校門對面很醒目，彩繪完成後，許多師生及民眾經過都會看到，也是展現美術班學習成果的機會。

(中時 )