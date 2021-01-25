台中市新社區的櫻花樹陸續盛開，花容嬌豔，山林間一片粉嫩浪漫。（陳淑芬攝）

台中市新社區富禾居會館種植近千棵櫻花樹，粉嫩的緋寒櫻正盛開，花容浪漫嬌豔。（陳淑芬攝）

櫻花季又來了，今年冬天寒流頻頻來襲，中低海拔櫻花將更展嬌容。在中市新社區栽種千棵櫻花樹10多年的林景春表示，今年冬天寒流頻頻來襲，各櫻花品種的花苞又多又大花況可期，目前緋寒櫻已陸續開花，緊接著山櫻花等品種將持續綻放，直到4月間都可花顏爭豔。

台中市中低海拔地區賞櫻盛行，在6年前大坑濁水巷5千株櫻花林引起賞櫻熱潮，但園主約在4年前即封園；新社地區早年盛行種植櫻花作為行道樹，近年來，公所旁、大南及大排地區都種植不少櫻花。林景春、李玉梅兩夫妻12年前在新社山區、約海拔約500公尺緩坡，打造佔地3甲半的富禾居會館，種植大量花木，其中櫻花樹曾多達千棵，每逢櫻花季粉嫩緋紅櫻花，彷彿浪漫秘境。

有10年種植櫻花經驗的林景春表示，台灣的氣溫高並不適合種植櫻花，種植在中低海拔的櫻花樹很難存活數十年，他在12年前所種植約千株多達7、8個品種的櫻花樹，目前存活約900株，必須要靠不斷地補種，才能持續成林。

林景春表示，去年底入冬以來，寒流一波波來襲，新設山區晚間常降到約攝氏2度左右，櫻花樹今年成長狀況很好，各種櫻花品種的花苞都又大又多，一定可以開好、開滿，花況可期。

李玉梅細數園區栽種的7、8種櫻花品項，往年總花期長達3個多月，從1月間起輪番綻放到4月初。她說，緋寒櫻目前已陸續開花，山櫻花約從1月底開放到2月中旬；緊接著有八重櫻及粉紅佳人從2月初開放到當月底；3月初則有富士櫻、3月中旬有吉野櫻、4月間還有粉紅櫻，各品種的櫻花從全白、淡粉到艷紅各有特色。

(中時 )