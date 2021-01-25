《緝魂》由張震、張鈞甯主演。(威視電影提供)

《緝魂》導演程偉豪為電影主題曲〈不苦〉填詞。(威視電影提供)

程偉豪執導，張震與張鈞甯主演的犯罪懸疑電影《緝魂》29日全台上映，25日發布電影主題曲〈不苦〉官方歌詞版MV，該曲找來受三金肯定的配樂家盧律銘親自操刀，並由許哲珮作曲、程偉豪填詞，金曲歌王吳青峰深情獻唱，可說是超堅強的「金四角」組合。程偉豪表示：「一直都很喜歡青峰的獨特聲線，陰柔卻帶有溫暖的『靈魂感』，有種舒服的穿透力，和電影想傳達的非常符合。」程偉豪也坦言第一次聽到青峰演唱的版本時，立刻被他的聲音所感動，內心既感動又興奮！吳青峰則表示：「沒想過可以唱到導演的詞，還可以唱到許哲珮的曲，覺得十分榮幸。」

此外，青峰也透露早在《太空人》專輯時，就萌生想跟程偉豪合作的念頭，這次兩人首度合作相當順利，他讚賞說：「因為詞跟曲相當貼切，讓我很快就可以進入歌曲的情緒裡。」這首MV上線後，網友秒讚：「也太好聽，心靈感覺都被淨化了！」、「忍不住聽了一整個下午！」

這是程偉豪首度嘗試獨立填詞，他表示花了一些時間去構思，但僅用兩個晚上時間便完成〈不苦〉歌詞，他將自己真實生命體悟化作文字，富有禪詩意境的歌詞句句發人省思，他解釋其實想表達佛教所說的「人生八苦」，藉此去傳達電影《緝魂》中所欲傳達的：「人生再苦，有你的陪伴就不苦；因為有愛，愛勝過俘屠。」

談到這首歌，程偉豪打趣道：「好險我文謅謅的詞，沒有被譜成古裝文言歌，反而是有種娓娓道來的流行音樂述說感。」在盧律銘老師為全曲量身打造的後搖滾曲風，以及青峰獨特空靈嗓音的詮釋下，讓程偉豪聽完忍不住讚嘆：「真的是雞皮疙瘩掉滿地！」還坦言自己當下邊聽邊哭。

此外，今日首度曝光的官方歌詞版MV還找到曾以《返校》、《消失的情人節》獲得金馬獎「最佳視覺效果」的郭憲聰親筆寫下歌詞，其隨心所欲、獨樹一格的筆觸，更為這首歌曲增添更多迷離感。

《緝魂》將於2月6日舉辦全台唯一一場粉絲見面會，購買本場次觀眾可獲得主創團隊親手發送的電影海報與樂透紅包，場次將於1月29日中午12：00同步開賣，售完為止，更多活動詳情請洽電影官方粉絲團。

(中時 )