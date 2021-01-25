勞動部今(25)日公布2020年「勞工生活及就業狀況調查統計結果」，2020年勞工因新冠疫情遭裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等困擾者占7.3％；另勞工有兼職者占6％，主要原因以目前工作收入無法應付生活開銷。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保之本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，本次回收有效樣本4215份。

統計顯示，去年勞工因新冠疫情而有被裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等困擾者占7.3％；影響轉職或轉業者占6.1％；規劃進修或學習其他專長者占18.8％；影響至海外工作計畫者占3.6％。

而曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占22.9％，較2019年增加0.9個百分點，當下即執行工作者占12.4％，與2019年持平。

勞工有加班者占43.8％，較2019年下降2.5個百分點，其中平均每月延長工時為14.9小時，較2019年減少1小時。按行業別觀察，以出版影音、傳播及資通訊服務業有延長工時者占59.1％最高，其次為科學及技術服務業占57.8％、電力及燃氣供應業占57.3％。

而勞工規劃退休後之生活費用來源，以「自己儲蓄」占78.4％最多，其次為「新制勞工退休金」占59％，「勞保老年給付」占47.5％居第三。

(中時 )