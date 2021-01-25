【庶民大聲公】搶買伍佰元保單想賺十萬 專家曝沒那麼好領 Dozens of people were queuing up to buy covid-19 insurance

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球逾一年，隨著近期國內本土疫情日趨嚴峻，街頭又湧現排隊人潮，民眾直呼上演「500元之亂」。不過這次民眾不是搶買防疫物資，而是在在今（25）日下午5點截止的「防疫神單」。

據了解，台灣產險推出的「防疫保單」隨著近期桃園醫院接連爆發本土疫情而水漲船高，由於保單號稱「隔離就賠200倍」，許多民眾紛紛搶在今天截止前花500元買心安。有網友在街頭上看到一群人排隊身影，便拍下照片上傳至臉書社團《台南爆料公社》並下注解說「伍佰元之亂…西門路現場」。

有網友在街頭上看到一群人排隊身影，便拍下照片上傳至臉書社團《台南爆料公社》並下注解說「伍佰元之亂…西門路現場」。(翻攝台南爆料公社)

照片曝光後，民眾紛紛表示「大家都在賭博500賠10萬」、「會不會本來沒中...去排個隊就中了」、「中標就有獎金十萬塊了！大家加油」、「好像很喜歡被隔離，保持距離戴好口罩比較實際」、「群聚排隊買防疫險，拚一個現買現理賠」。

由於這份防疫保單投保規則相當簡單，只要花500元，若因法定傳染疾病（如新冠狀病毒疾病）需居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫，最高可賠10萬元。而指揮中心24日又一口氣宣布隔離五千人，不少民眾認為可以花小錢買個保險，若不幸要隔離還能領到高額理賠。網友直呼，「以小博大的概念」、「保了就可以既期待又怕受傷害，好像愛情呀！」

至於為何保險公司要做這種吃力不討好的活動，有網友指出，其實這種短期保單，實質收益不大，表面上看似累死業務員，卻能藉由這次活動，替保險公司找到潛在客戶，未來就有機會可以開發其他業務。

(中時新聞網)