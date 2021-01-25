位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻榖王」河津櫻櫻王盛開了！當地攝影達人預估下周樟樹湖一帶的河津櫻將進入全開期。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻榖王」河津櫻櫻王盛開了！當地攝影達人預估下周樟樹湖一帶的河津櫻將進入全開期。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻榖王」河津櫻櫻王盛開了！當地攝影達人預估下周樟樹湖一帶的河津櫻將進入全開期。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

梅山鄉太和村的「櫻榖王」河津櫻預估花期到2月初，賞花之餘還能體驗太和的特色茶屋。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

梅山鄉太和村的「櫻榖王」河津櫻預估花期到2月初，賞花之餘還能體驗太和的特色茶屋。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻榖王」河津櫻櫻王盛開了！當地攝影達人預估下周樟樹湖一帶的河津櫻將進入全開，嘉縣文化觀光局表示，近日氣象預報天氣良好，正是賞櫻最佳時段，預估花期會持續到2月初，甚至是過年，歡迎遊客上山櫻。

文觀局表示，河津櫻花期為每年1月下旬到3月中，擁有比日本典型櫻花「吉野櫻」稍濃的美麗桃粉色花瓣，得知櫻榖王盛開，嘉義縣長翁章梁也特地上山一覽櫻王風采，並走訪村內山角鐵茶屋、霧裡村2間特色茶屋，感受在地喫茶小旅行。

翁章梁說，過年要到了，今年會是個防疫年，嘉義縣的觀光旅遊有多元特色，也大多是戶外美景，比較沒有群聚或室內的高風險，像他造訪太和時，碰到好幾群追櫻的外來客，不少遊客反映說今年無法出國，反而讓他們看見了台灣本土之美。

文觀局長許有仁表示，一個美景可帶動區域觀光及產業的發展，梅山鄉太和村的「櫻榖王」河津櫻預估花期到2月初，賞花之餘還能體驗太和的特色茶屋，也可以到周邊的奮起湖、二延平步道、瑞里、瑞峰風景區走走，提醒遊客們一定勤洗手、戴口罩及保持社交距離，嘉義的美景不打烊，大家來嘉旅遊揪安心。

(中時 )