農曆春節前三周，是民眾採買年貨的旺季，農委會主委陳吉仲25日掛保證，春節前農漁畜產品，不但供應無虞，價格也較往來親民，價格的波動，不但是亞洲、也是全世界最少、最穩定的國家。

不過，陳吉仲也坦言，除了國產豬，因為國際穀物類包括玉米、黃豆等的價格上揚，導致國產毛豬生產成本提高而價格平均上漲2～5％，但是與過去五年相比、與歷年節前價格相比，是在合理範。

農委會日前公布，1月到21日毛豬平均批發價每公斤76.17元，維持在近十年春節前平均價格每公斤64至81元之間，零售價格查報資料顯示，同期間主要部位豬肉平均零售價格（公斤），里肌肉228元、五花肉233元、前腿肉186元、後腿肉181元、梅花肉246元，與去年同期的220元、228元、181元、172元、239元相較，上漲2.2％至5.2％。

春節即將到來，各界關注農產品供應情況，農委會特別召開「牛轉乾坤農產豐足、歡迎國人安心選購」的記者會。陳吉仲一一說明，不論是蔬果、漁類、禽、蛋特別是豬，都供應無虞，量甚至比往來還要多，除了豬，價格也都比往年親民。

在蔬菜方面，陳吉仲指出，只有大芥菜受到寒流的影響，量較往年微幅的減少外，其他各項應節蔬菜包括高麗菜、蘿蔔等與過去五年相比只有多，沒有少。

水果方面，陳吉仲說，不但量多，今年的水果還特別甜，其中，應節必備的棗與茂谷柑量也都比往年多，同時的漁貨量也是量多且價格親民，過年時最受歡迎的白鯧魚，年前更是「供應有餘」。

(工商 )