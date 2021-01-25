2007年8月15日清晨6點多，兩位當地居民在新北市八里的一處公墓，發現一具女性屍體，全身一絲不掛倒臥在路邊，從胸口到下體處被切開，臟器全部外露，屍體模樣相當悽慘，警方看到屍體也嚇壞，因為如此殘忍的開膛手法，台灣至今沒有出現過，詭異的是，現場沒有任何血跡，警方研判女子在另一處遭殺害放血，再丟到此處棄屍。

兇嫌闕興華有殺人、重傷害、輪姦等前科(圖/中時資料照)

根據警方調查，死者是1名嫁來台灣的大陸籍劉姓女子，年約40歲，其中一封簡訊成為警方破案關鍵，劉女現任丈夫吳振任透露，8月14日妻子接了一通電話後就出門，向丈夫說道「我現在要出去，如果我沒回來，代表司機有問題」，結果劉女真的慘遭毒手，丈夫馬上想到妻子提過的計程車司機，警方隨即循線找尋兇手闕興華。

兇嫌闕興華以劉姓死者的友人和他有金錢糾紛為由，月前開始約死者見面(圖/中時資料照)

劉女生前曾告訴丈夫，大陸同鄉「明珠」，積欠闕姓男友兩萬美金，闕興華想盡辦法想約出劉女，吳振任曾勸劉女「小心一點」，還要她買錄音筆帶出門，8月3日吳振任收到劉女傳來的簡訊，上頭寫「闕興華車號A305-CP」，警方根據這通簡訊，16日凌晨在其位於泰山的住處逮捕闕興華，且棄屍現場附近的監視器，錄到闕興華計程車進出，車身底盤有刮痕，後車廂又有濃重的內臟味道和一滴血漬，成為關鍵證據。

警方在計程車後廂找到毛髮與血跡，DNA鑑定後與死者相符(圖/中時資料照)

原來殺人動機與兩萬美金毫無關聯，48歲闕興華前科累累，因大陸籍女友「明珠」不滿同鄉劉女，在老家散布她在台灣賣淫，因此教唆闕興華殺人。闕興華利用股票投資名義，14日中午約11點多，與劉女約在台北市龍山寺捷運站出口見面，隨後前往五股汽車旅館，一進到房間，闕興華拿出藍波刀抵住劉女胸部，表示「明珠」欠他兩萬元美金，逼問「明珠」大陸的地址，未料劉女不以為意，嗆聲「有種來啊」！闕興華惱羞，持刀刺進劉女心臟、一刀斃命，僅微微滲出血液。

劉女死後，闕興華將屍體塞進後車廂，先返回新莊家中換衣服，再開車到桃園汽車旅館，在浴缸裡將劉女開膛剖腹，內臟清洗乾淨，以毛毯包裹屍體。警方表示，闕興華原本想將屍體丟進河裡，會清洗內臟是為了避免搬運時血水流出，另一方面是曾看過漂流動物屍體，都是因為腹部膨脹而浮出，才會用如此殘忍手法處理屍體。

闕興華離開汽車旅館後，開車到處亂繞，先開到台北市基河路草叢，丟掉包裹屍體的毛毯，接著到新生北路高架橋下水門，丟棄死者衣服、手機，最後沿路開車經過八里50縣道4.5公里處，心想載運屍體太麻煩，因此將屍體丟往路邊公墓。

闕興華被逮捕後，流露出冷血一面，他向警方表示，「殺她我一點都不後悔」、「最好是趕快判死刑，我去陰曹地府還要再殺她一次」，曾在特種部隊當兵3年的闕興華，坦承受過特殊訓練，知道如何不會讓血噴濺，他說當刀插進劉女心臟時，「她沒出聲音，只是手抓住我，然後過不到5秒鐘才放開」。

2007年，檢方認為闕興華手段凶殘且泯滅人性，犯後毫無悔意，依殺人、損壞、遺棄屍體罪起訴，並從重求處死刑。2008年，高等法院判決，認為闕興華手段凶殘，無精神耗弱或心神喪失，但屬邊緣性智能不足及反社會人格，因犯後態度難認良好，未與被害人家屬達成和解，駁回其上訴，判處無期徒刑。2009年4月，針對這起台灣首宗的開膛殺人案，判處無期徒刑定讞。

(中時新聞網)