在野陣營在當地信仰中心－玉虛宮對面開記者會，抨擊以現任總幹事黃世裕為首的陣營。（張毓翎攝）

對於在野的控訴；梅山鄉農會總幹事黃世裕反擊對方抹黑，為選舉耍小手段。（張毓翎攝）

各地農會代表、理監事及總幹事即將改選，嘉義縣梅山鄉農會選情激烈，「根本是漠視法律！」在野陣營25日開記者會，抨擊以現任總幹事黃世裕為首的陣營，在農會代表選舉資格審查時，行徑鴨霸、打壓異己，以自己的主觀認定，否決在野所6位參選人資格。對此，黃世裕則反擊對方抹黑，為選舉亂指控，並強調農會絕對依法審查。

梅山鄉長林俊謀、黃世裕，因2018年梅山鄉長選舉黨內提名恩怨，林、黃2人不合傳聞不斷，這次農會總幹事改選，黃尋求連任，遇上林派出公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽登記挑戰，地方2大派系角力也浮上檯面。

梅山鄉農會代表應選45席，2大派系各推出人員參選農會代表，本月21日資格審查時，69位登記參選者有7人不符資格，包括1朝6野，在野登記31位，若這6人無法在28日複審敗部復活，總幹事大位恐不保。

今日記者會前，這6人到玉虛宮向玄天上帝稟報，隨後在律師王正明陪同下，向現場200名支持者，訴說對手陣營的不公不義。

王正明表示，這6人被刷下來的理由，1位因案判刑喪失會員資格，但該案是在修法前判決確定，仍應具會員資格，且之前發生爭議時，縣政府也為他們背書；另2位因戶籍遷出被認定無會員資格，不過均早在20幾年前均遷回，否則農會數十年來怎麼都寄投票通知給他們。

王正明說，其餘3位因積欠農會財物而喪失會員資格，但所謂「積欠」，是逾期3個月以上未清償且農會必須有書面通知的「催繳動作」，可是卻農會毫無動作，而3人均在3個月內清償完畢。故大家一致認為，農會3位審查人員是以自己主觀認定，否決這6人資格。

對於在野的控訴；黃世裕回應，過去沒有特別注意到這6人會員資格，坦言「是人員作業上的疏失，會再做檢討」，不過選舉就是要依法辦理，初審時公所農業課長也是審查人員，當場並無異議，而複審前公所竟開記者會，懷疑是想企圖想影響選舉結果，令人不齒。

這6人今日到農會遞交複審書，並一併陳情給監察院、農委會及嘉義縣政府，希望別再讓農會曲解法令、違法解釋。

(中時 )