中央銀行因應跨行清算資金餘額攀升、純網銀開業、支應春節假期清算資金需求，宣布金融機構撥存「跨行業務結算擔保專戶」（跨行專戶）日餘額，得抵充存款準備金的比率上限（抵充比率上限），由8％提高至16％，並從2月4日起正式實施。

央行官員表示，目前跨行專戶日餘額得抵充比率上限，原為當月應提準備額的8％，但基於三大因素考量，調升抵充比率上限至16％，以利金融機構撥轉更充裕的清算資金，促進跨行支付交易24小時順暢運作。

央行官員說明，統計近二年跨行支付交易量明顯成長，跨行清算資金餘額攀升，主要因近年網路交易快速發展，加上新冠疫情驅動電子商務成長動能，金融機構2020年全年跨行業務交易量達175兆元，較2018年全年增加23兆元。其中非營業時間（包括夜間及例假日）交易量達10.07兆元，較2018年全年增加1.36兆元。為因應跨行支付交易成長，金融機構日終撥存的清算資金，日平均餘額也從2018年598億元，增至2020年1,089億元。

其次，因國內三家純網路銀行開業，有提高清算資金的需求，目前樂天國際商業銀行已取得營業執照並開業，另連線及將來商業銀行也將陸續開業。提高抵充比率上限，除可滿足純網路銀行經營型態所需，更便利全體金融機構匡計與調撥清算資金。

其三，提高抵充比率上限也足以支應春節假期清算資金的需求，統計2020年農曆春節前最後一個營業日（1月22日），金融體系跨行清算資金餘額達2,277億元。抵充比率上限提高至16％，跨行清算資金餘額可增至3,700億元，足以支應平日及春節假期清算資金需求。

央行官員指出，基層金融機構於合作金庫商業銀行開立的「跨行業務基金專戶」，性質、用途及適用的抵充比率上限，均與銀行在央行開立的「跨行專戶」相同，這次一併提高上限至16％。

(工商 )