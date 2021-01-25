東森自然美近年來積極延攬頂尖教授、醫美專家加入顧問團，而身為品牌最高主理人的集團總裁王令麟發揮東森嚴選精神，每年兩次固定召集高階主管向海內外學者專家所組成的顧問團請益，本月24日下午東森自然美於深坑生技中心召開第四次「東森自然美產學高峰會」，主軸以「回顧與展望」出發。

會議透過視訊與上海與會者跨海連線，在農曆年前假日展開長達五小時的馬拉松式討論，展現品牌強大企圖心，這次邀請十三位專家顧問學者到場交流討論，包括東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬、台灣大學食品科技研究所長潘敏雄、日本東京大學幹細胞博士陳彥榮博士、陽明大學藥學系特聘教授中草藥專家、弘光科技大學副校長兼化妝品應用系特聘教授張聰民及台灣麗谷產業創新聯盟理事長吳鐵城，全力探討東森自然美如何持續放大優勢，躍居美妝生技龍頭。

同時透過與其他美業集團強強聯手，在線下結盟為複合式營運、線上透過直銷通路倍增銷售額，並持續強化研發技術及產品功效實證，掌握第一手「未來保養」趨勢，全方位服務愛美消費者。

王令麟表示，「去年自然美產品就得到12個獎項，包括了金峰獎、玉山獎以及SNQ國家品質標章。2021年的一月，我們又得到了六項亞太美業精品獎。我們得獎就是肯定，我們給自己一個掌聲。我們產學高峰會的目標就是希望以自然美做領頭羊為出發點。因為過去在這個行業很少醫學界、學界的力量，我們就是重視產學的合作，讓這個產業能夠穩定地快速升級，我相信抗衰老的美麗將是全球消費者所關注的焦點，我們將以此為研發的目標，同時我們要進軍全球市場。」

東森自然美舉辦產學高峰會，邀請專家學者深度研討產品與服務的各方面升級，再加上獨特的肌膚監控理論，將近50年長期檢測肌膚，在產品安全和效果提升上，成效卓越，也期望東森自然美品牌精益求精，無論在技術和行銷都能隨時走在時代最前端。

時逢自然美成立50年，在東森集團接手整併為東森自然美之後脫胎換骨，不僅重塑品牌形象，經營模式也從傳統加盟迅速走向創新、與科技接軌之路，東森集團自從加入直銷通路之後，完備天地人三網合一銷售通路，將以強大實力與台灣麗谷產業共同以台灣為根基走向全球市場，由東森直消電商陳美琪總經理及台灣麗谷產業創新聯盟－吳鐵城理事長、賴惠敏博士解析全球布局。

朱雲鵬表示，東森接手自然美之後，展店家數大幅成長：「我們這個接手自然美以後啊，從249家到去年的328家，營收年增三倍，2025年的目標要占有一半的美容加盟店市場，EcKare成為臺灣最大的直銷電商。」

東森直消電商陳美琪總經理陳美琪表示，自然美是一個深具歷史的研發部隊，我相信未來自然美結合直銷，是能達到線上銷售跟線下的體驗，透過直銷可以快速的點線面連結，以天地人三網合一銷售通路，讓產品推廣得到最大的效益。

第四度舉辦的東森自然美高峰會已成為各領域專家共同探討美容生技產業發展趨勢的殿堂，雖受疫情影響，部分東森集團大陸主管無法回台親自與會，仍從上海透過即時視訊連線，與新北深坑東森自然美生技研發中心會場同步會議，共同彙集世界第一手資訊，掌握全球美容生技新知。

此屆高峰會張聰民教授持續提出建言、陳日榮教授解說自然美產品實證及陳彥榮教授提出的細胞治療等未來保養趨勢，東森自然美超前部署，以實力再為美容生技市場投下震撼彈。

張聰民教授表示，「我覺得一個集團品牌要成功，要集眾人的力量，我看到東森自然美在這方面是玩真的，不是玩假的，透過科學、學術界與產業界的合作，希望帶領自然美品牌達到尖端領導的地位。」

第四度參與高峰會的陳彥榮肯定東森自然美對品牌研發的誠心及努力，他認為定期邀集各領域專家參與研討會，不論是討論新的方向或提出品牌建言，都對品牌有正面的幫助；他也說，「來自然美擔任顧問，目的就是想看這家公司的產品是否能用科學來驗證功效，跟自然美在長期合作後，透過產學合作，用實際的科學實證來驗證產品的效果，就幹細胞來說，產品的成分對於促進活化有效果，未來透過更多的科學測試，還能研發出更多的產品。」

(工商 )