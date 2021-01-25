樂天桃猿日前在春訓開訓典禮時宣布第一波談薪進度，今天領隊浦韋青再透露，目前僅剩下個位數球員的合約還沒談妥，將在全部談完後再一併對外公布。
桃猿開訓時公布第一波談薪進度，當時完成度已達7成，野手以朱育賢加薪最多，從月薪31萬元跨進50萬元，捕手廖健富、投手王躍霖都是首波調薪幅度較大的球員。
對於球隊「薪」進度，浦韋青說：「目前只剩下個位數員的合約還沒有確認，這次可能會等全部都談好後，再一起公布。」至於洋投來台的部分，歐飛登、霸林爵已經來台，月底應該還會有1、2位能夠抵台。
(中時 )
樂天桃猿日前在春訓開訓典禮時宣布第一波談薪進度，今天領隊浦韋青再透露，目前僅剩下個位數球員的合約還沒談妥，將在全部談完後再一併對外公布。
桃猿開訓時公布第一波談薪進度，當時完成度已達7成，野手以朱育賢加薪最多，從月薪31萬元跨進50萬元，捕手廖健富、投手王躍霖都是首波調薪幅度較大的球員。
對於球隊「薪」進度，浦韋青說：「目前只剩下個位數員的合約還沒有確認，這次可能會等全部都談好後，再一起公布。」至於洋投來台的部分，歐飛登、霸林爵已經來台，月底應該還會有1、2位能夠抵台。
(中時 )
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