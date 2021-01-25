中印在邊境對峙持續之際，周日（24日）舉行第9輪軍長級會談之際。印媒在今（25）日報導，中印邊境再爆暴力衝突，20名解放軍士兵及4名印兵受傷；不過，陸媒則指，雙方沒發生那種規模衝突。

據《東網》報導，印媒稱，中印上周在接壤中國的印度錫金邦北部納庫拉（Naku La）發生新一波衝突，指中方士兵嘗試進入印方領域，但遭印度士兵阻止，雙方繼而動武。雖然當時天氣惡劣，但印度士兵逼退中方士兵，雙方均有人受傷，目前局勢已穩定但仍緊張。陸媒則指，印媒報道不實，解放軍前線的巡邏日誌沒有相關紀錄；又指兩國前沿部隊時有小摩擦，但若有傷亡，不可能沒反映在中方的巡邏日誌上，批評印媒沒底線編造新聞。

另外，印媒再指，中印恢復軍長級會談之際，拉達克地區碟木綽克（Demchok）的邊緣村落科尤爾（Koyul），傳出疑遭中方人員闖入。村長策旺（Urgain Tsewang）向印媒展示攝於上月10日的影片，顯示多名中國公民在當地拍照，要求他們騰出地方，汽車停泊在附近；另一段攝於上月16日的影片，顯示兩輛中方車輛遭當地居民及安全人員阻截及趕離。策旺認為，事件中有解放軍混入，又指情況前所未見。

印度第14兵團司令梅農（PGK Menon）和中國南疆軍區司令員柳林，分別代表印中雙方主持第9輪軍長級會談，暫未公布具體內容。

(中時新聞網)