「土豆鳥」小辮鴴普查，雲林縣8000餘隻占全台約9成。（鳥友提供／張朝欣雲林傳真）

「土豆鳥」小辮鴴每年11月至隔年2、3月，會大量聚集在雲林縣度冬，特殊情況引起雲林縣野鳥學會與農委會特有生物中心注意，每年1月進行普查，今年雲林共記錄到8000餘隻，占全台約9成，數量為歷年之最，已被愛鳥人士暱稱為「小縣鳥」。

中部平原地帶的農耕區是小辮鴴在台灣的主要度冬地，全台超過90％的小辮鴴集中在雲林縣，2009年起雲林縣野鳥學會推動「雲林縣小辮鴴普查」，後擴大至全台普查，至今已邁入第13年，今年1月24日止全台共調查到9455隻，其中雲林即占了8184隻，打破歷年紀錄。

雲林縣野鳥學會總幹事陳雪琴表示，雲林縣為農業大縣，農地面積廣大，加上棲地樣貌合宜，因此吸引大量小辮鴴來度冬，2012年以後，特有生物中心加入普查行列，協助更精準的調查方法、資料分析與活動網站維護，對小辮鴴在台灣的度冬族群有更精確的掌握。

陳雪琴說，2012年只有33名志工參與普查，紀錄到2681隻小辮鴴，後來志工人數逐年增加，去年為140人，記錄到3379隻，今年志工達173人，記錄總數9455隻，志工數與鳥數都是歷年來最多，很多是父母帶著孩子來參與，可能是因疫情影響，大家喜歡到戶外活動。

王姓鳥友表示，小辮鴴常出沒在土豆田，因此又被稱為「土豆鳥」，他在雲林縣元長、土庫、虎尾、崙背等鄉鎮記錄小辮鴴，發現今年數量明顯增加，棲地範圍也擴大，可見雲林的生態維護日益進步，希望能繼續保持，讓雲林成為各種鳥類的快樂天堂。

(中時 )