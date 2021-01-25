海龜忙著磨背甲搔癢、章魚忙著偽裝、小丑魚忙著談戀愛、珊瑚忙著產卵；東部海岸國家風景區管理處近兩年多來蒐集到許多難得一見的海洋生物行為的影像，經剪輯及配樂後，陸續在Youtube頻道露出「海底忙什麼？」短片，民眾說，在疫情拉警報之際，看到這些影片，超療癒。

1隻海龜在珊瑚礁縫裡左右搖擺，牠不是被困住，而是在搔癢，原來海龜的背甲下分布神經末稍，所以會有感覺，當有附著藻類或其它生物時，常會在礁石上磨蹭，許姓民眾說，看著海龜忘情地搔癢，自己的背部也癢起來，尤其是在疫情緊繃之際，很療癒。

東管處為推廣海洋觀光深度旅遊，自2019年年起委託專業團隊拍攝以東海岸或綠島海洋特色生物為主題的影像，花了很多心血，蒐集到難得一見的生物行為影像。

包括產卵中的珊瑚、磨背甲的海龜、擬態的章魚、軟珊瑚產卵過程、正在談戀愛的擬刺尾鯛、跳著舞的血紅海蛞蝓、偽裝的鈍額曲毛蟹及閃爍光亮的火焰貝等等，製作成「海底忙什麼」系列影像，陸續於該處Youtube頻道上架。

東管處長林維玲表示，很多海底生物的行為及特殊景觀，光說沒用，一定要用看的才能引起大家的興趣，到目前已經累積了27部海底生物行為影片，這些都是非常難得的影像，透過這些生動有趣的影片，希望讓大家認識並關心海洋生態環境。

「海底忙什麼」影片 海龜磨背搔癢超療癒

(中時 )