配合15期大里市地重劃 大里區公所暫棲纖博館

大里區公所921地震後，有受損，辦公空間也不足，配合第15期大里市地重劃，即將拆除。（黃國峰攝）

台中市府計劃在15期大里市地重畫區，興建大里聯合行政中心，工期約5年，施工期間，大里區公所將暫棲，台中市纖維工藝博物館三樓辦公。（黃國峰攝）

台中市府計劃在15期大里市地重畫區，興建大里聯合行政中心，施工期間，大里區調解會將搬遷至大新圖書館2樓。（黃國峰攝）

為配合第15期大里市地重劃，大里區公所即將拆除，但新辦公室需要5年後才落成啟用，公所協調先遷往台中市纖維工藝博物館3樓辦公，28日由公用課率先搬往纖維工藝博物館，之後陸續有其他科室依序搬遷，預計到3月2日搬遷完成，其中大里區調解會，則搬至大新圖書館2樓，搬遷期間雙邊正常受理民眾各項案件，為民服務不間斷。

大里區公所現地建物老舊，921地震時也有受損，現以鋼樑支撐，且各科室空間不足，所以規劃在15期大里市地重畫區，興建大里聯合行政中心，將有大里區公所、大里地政事務所、大里區戶政事務所、地方稅務局大屯分局等4單位進駐，為民服務，為配合重劃作業，舊址需配合拆除，因此在新辦公室完成前，區公所科室，將暫時在台中市纖維工藝博物館三樓辦公。

大里區長鄭正忠表示，目前規劃，將纖維工藝博物館3樓規劃成A、B、C三區，估計需在這裡臨時辦公5年，地址是大里區勝利二路1號3樓，搬遷後電話不變（04-24063979）；大里區調解會將搬遷至大新圖書館2樓（大新街36-1號），預計於2月24日搬遷完成，搬遷後電話改為04-24063061。

鄭正忠強調，為保障民眾權益，區公所同仁將利用平日晚上及假日進行搬遷作業，於110年1至2月陸續搬遷至該館，過渡期間民眾仍可於平日上班時間至區公所，洽公不受影響，進駐後區公所將以嶄新的模樣、積極熱忱，持續為民服務。

另纖博館門前周邊為紅線禁停區，區公所提醒民眾的汽機車輛，請停放至停車場，博物館前的勝利二路有機車停車格，汽車則須停到大里運動公園地下停車場，由於附近是違停取締熱點，建議洽公民眾可搭公車或iBike洽公。

(中時 )